Кобзон о Задорнове: Он был честным голосом

Москва, 10 ноября. Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил сообщения о смерти известного писателя и сатирика Михаила Задорнова.

По его словам, Задорнов скончался в четверг вечером, он был неизлечим, раковая опухоль поразила оба полушария мозга.

«Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — приводит слова Кобзона RT.

Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Как сообщалось ранее, неоперабельную опухоль у Задорнова обнаружили случайно: на одном из выступлений он потерял сознание.