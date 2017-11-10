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Кобзон о Задорнове: Он был честным голосом
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    Кобзон о Задорнове: Он был честным голосом

    11:27  10 Ноября 2017  /обновлено: 11:27  10 Ноября 2017
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    Кобзон о Задорнове: Он был честным голосом

    Москва, 10 ноября. Народный артист СССР Иосиф Кобзон подтвердил сообщения о смерти известного писателя и сатирика Михаила Задорнова.

    По его словам, Задорнов скончался в четверг вечером, он был неизлечим, раковая опухоль поразила оба полушария мозга.

    «Очень жаль. Он был честным голосом, без всякой политики. Трагично, что такие люди уходят», — приводит слова Кобзона RT.

    Михаил Задорнов ушел из жизни в возрасте 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием. Как сообщалось ранее, неоперабельную опухоль у Задорнова обнаружили случайно: на одном из выступлений он потерял сознание.

    Автор: Алексей Громов
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    #задорнов #кобзон
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