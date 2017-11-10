«Под зонтиком НАТО»: Молдавия готовится дать отпор России

Кишинев, 10 ноября. Новый глава Минобороны Молдавии Евгений Стурза, назначенный в обход президента Игоря Додона, пообещал дать отпор России, добиться отмены нейтрального статуса страны и уйти под защиту военно-политического блока НАТО.

Министр обороны Молдавии Евгений Стурза, который возглавил ведомство по решению правительства, заявил о необходимости укрепления армии. Он привел в пример ситуацию на Украине, которая якобы борется с «агрессором» Россией.

«Наша цель – укрепить свои позиции, модернизировать Национальную армию. Здесь мы видим яркий пример нашего соседа – Украины, страны, которой четыре ядерных державы гарантировали суверенитет и территориальную целостность в будапештском соглашении, чтобы в какой-то момент одна из этих стран стала агрессором и захватила суверенную территорию. И эта страна – Российская Федерация. Вот почему нам следует подготовиться, чтобы ответить в случае необходимости», — сказал Стурза, его слова приводит «Независимая газета».

Воинственное заявление главы Минобороны не нашло отклика среди депутатов молдавского парламента. Депутат Богдан Цырдя отметил, что Стурза намекает на выдворение из Приднестровья российских военных, выполняющих миротворческую миссию. Слова Стурзы вызывают у парламентария недоумение.

«Но как он это сделает: армия у нас не способна воевать даже с Приднестровьем, не то что с Россией. Хотя на оборону уходит треть бюджета страны», — задается вопросом он.

Цырдя подчеркивает, что молдавская экономика переживает сложные времена — сокращается число сотрудников государственного аппарата, закрываются школы, есть задержки с выплатой пенсий и зарплат, введен режим экономии.

«...Стурза собирается перевооружить армию. И увести страну под зонтик НАТО. Зная, что 70% населения против такой интеграции, прежние премьеры пресекали подобные заявления министров обороны», — добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что действующий глава молдавского правительства Павел Филип поддержал обещание Стурзы «открыть офис НАТО в Кишиневе» в 2017 году. Напомним, что российские миротворцы были введены в Приднестровье после подписания соглашения с Кишиневом в 1992 году.

Приднестровская миссия является одной из самых успешных — за четверть века не зафиксировано конфронтации между сторонами, однако парламент Молдавии настаивает на выводе российских военных. Тирасполь против данного шага, поскольку в Приднестровье считают россиян гарантом безопасности в регионе.