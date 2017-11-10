Винокур отказывается верить в смерть Задорнова

Москва, 10 ноября. Российский юморист Владимир Винокур прокомментировал новость о смерти своего друга и коллеги Михаила Задорнова.

В комментарии телеканалу «Звезда» Винокур заявил, что «он не хочет верить в эту новость».

«Нет, я об этом пока не слышал, но не верю. И не хочу верить. Пока сам не узнаю», — заявил юморист.

Напомним, что утром 10 ноября стало известно о смерти Михаила Задорнова. Ему было 70 лет. В течение долгого времени Задорнов храбро боролся с серьезным онкологическим заболеванием. Артист прошел долгое и тяжелое лечение.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Сатирик был ведущим таких популярных передач, как «Смехопанорама», «Аншлаг», был членом жюри в КВН.

Ранее сообщалось, что продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова. Близкий друг артиста уточнил, что все решения о прощании и его похоронах будут приняты позднее.