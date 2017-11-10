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СМИ сообщили о подготовке нового допинг-скандала вокруг российских олимпийцев
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    СМИ сообщили о подготовке нового допинг-скандала вокруг российских олимпийцев

    11:18  10 Ноября 2017
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    СМИ сообщили о подготовке нового допинг-скандала вокруг российских олимпийцев
    Москва, 10 ноября. Россия может потерять пять медалей, завоеванных на Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году. 

    О подготовке дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) новых обвинений против российских спортсменов-участников Игр-2014 сообщила газета «Известия». Эти данные, как следует из публикации, изданию подтвердил спортивный юрист Артем Пацев.

    «Остается только ждать, как быстро комиссия Дениса Освальда подготовит решение по заслуженным спортсменам из России. Сейчас они разрабатывают свои заключения по 12 олимпийцам», — сказал Пацев.

    Он уточнил, что, в частности, обвинения готовят против бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы (золото в двойках и четверках), завоевавшего золото в скелетоне Александра Третьякова, конькобежки Ольга Фаткулина (серебро на 500 м) и взявшей серебро скелетонистки Елены Никитиной.

    Кроме них, речь идет об Александре Румянцеве, Ольге Потылицыной, Марии Орловой, Ольге Стульневой, Дмитрии Труненкове и Алексее Негодайло. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #россия #сочи #мок #допинг #олимпийцы
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