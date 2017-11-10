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Следователи не обнаружили на месте обрушения дома в Ижевске взрывчатых веществ
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    Следователи не обнаружили на месте обрушения дома в Ижевске взрывчатых веществ

    11:39  10 Ноября 2017
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    Следователи не обнаружили на месте обрушения дома в Ижевске взрывчатых веществ

    Москва, 10 ноября. Следователи не обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске взрывчатых веществ. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    В СК РФ подчеркнули, что уже были опрошены более 50 человек, в частности жильцы дома и сотрудники обслуживающих организаций.

    «В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Установлен предположительный эпицентр произошедшего – квартира, расположенная на третьем этаже».

    Основной версией остается взрыв бытового газа в доме. Назначены необходимые экспертизы.

    Следователи не обнаружили на месте обрушения дома в Ижевске взрывчатых веществ

    Напомним, после обрушения девятиэтажного подъезда было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #уголовное дело #ижевск #дом #взрывчатка
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