Следователи не обнаружили на месте обрушения дома в Ижевске взрывчатых веществ

Москва, 10 ноября. Следователи не обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в Ижевске взрывчатых веществ. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В СК РФ подчеркнули, что уже были опрошены более 50 человек, в частности жильцы дома и сотрудники обслуживающих организаций.

«В ходе первоначальных исследований и следственных действий следов взрывчатых веществ не обнаружено, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Установлен предположительный эпицентр произошедшего – квартира, расположенная на третьем этаже».

Основной версией остается взрыв бытового газа в доме. Назначены необходимые экспертизы.

Напомним, после обрушения девятиэтажного подъезда было возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.