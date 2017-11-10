Роскомнадзор рассказал о борьбе с незаконной продажей SIM-карт

Москва, 10 ноября. Роскомнадзор подвел итоги мероприятий по противодействию незаконной продаже SIM-карт, осуществленных с января по октябрь 2017 года. За это время сотрудники правоохранительных органов изъяли 84 474 SIM-карты, что в 2,5 раза превышает показатели прошлого года.

Всего за указанный период Роскомнадзор совместно с МВД России провел 939 мероприятий с целью остановить незаконную реализацию SIM-карт. Больше всего изъятых в ходе работы SIM-карт принадлежит ПАО «ВымпелКом», сообщают в ведомстве.

«По результатам проведенной работы сотрудники полиции изъяли 84 474 SIM-карты, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2016 годом. Из них 51 594 принадлежат ПАО «ВымпелКом», 12 067 – ПАО «МегаФон», 11 545 – ПАО «МТС», 7 676 – ООО «Т2 Мобайл» и 1 592 – другим операторам связи», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

Уточняется, что наибольшее количество нелегальной продукции обнаружили в Центральном и Приволжском федеральных округах. По итогам проверок составлено 649 протоколов об административном правонарушении. В основном нарушения заключаются в том, что продавцы не просили покупателей предоставить документ, удостоверяющий личность. Также были выявлены случаи заключения договоров об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил ввести детские SIM-карты.