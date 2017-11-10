Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасности россиян

Москва, 10 ноября. Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и помощь в создании условий для стабильного развития страны, текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренний дел, глава государства Владимир Путин поздравил правоохранителей.

«Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые безупречными профессиональными и личными качествами, всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине», — говорится в поздравлении.

Путин отметил тех, кто стоит на страже безопасности россиян, борется не только с преступностью, но и террористической угрозой, поддерживает стабильность и порядок в стране. Президент поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов МВД, пожелав им успехов в работе. Владимир Путин. Биография.