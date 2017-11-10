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Новости Сирии
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Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасности россиян
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    Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасности россиян

    12:00  10 Ноября 2017
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    Путин поблагодарил сотрудников МВД за обеспечение безопасности россиян

    Москва, 10 ноября. Российский лидер Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и помощь в создании условий для стабильного развития страны, текст поздравления приводит пресс-служба Кремля.

    В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренний дел, глава государства Владимир Путин поздравил правоохранителей. 

    «Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью ветеранов, которые безупречными профессиональными и личными качествами, всей своей жизнью задали высочайшую планку служения Родине», — говорится в поздравлении.

    Путин отметил тех, кто стоит на страже безопасности россиян, борется не только с преступностью, но и террористической угрозой, поддерживает стабильность и порядок в стране. Президент поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов МВД, пожелав им успехов в работе. Владимир Путин. Биография.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #мвд
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