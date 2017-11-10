Москва, 10 ноября. Неоперабельную опухоль головного мозга у Михаила Задорнова обнаружили совершенно случайно.

Артист потерял сознание во время одного из своих выступлений, после чего его экстренно доставили в больницу. По словам источника телеграмм-канала Mash, результаты МРТ выявила опухоль головного мозга в четвертой, последней, стадии.

Проведенные анализы показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у певицы Жанны Фриске.

Напомним, что своим поклонникам Задорнов сам сообщил о страшном заболевании. Он отменил запланированные концерты и начал курс химиотерапии.

О смерти сатирика стало известно сегодня. Трагическую новость ФАН подтвердил его близкий друг, продюсер Максим Забелин. Он уточнил, что все решения о времени и месте прощания, а также похоронах примет семья артиста.