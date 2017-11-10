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Задорнов боролся с опухолью того же типа, что и Фриске — СМИ
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    Задорнов боролся с опухолью того же типа, что и Фриске — СМИ

    11:06  10 Ноября 2017  /обновлено: 11:24  10 Ноября 2017
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    Задорнов боролся с опухолью того же типа, что и Фриске — СМИ

    Москва, 10 ноября. Неоперабельную опухоль головного мозга у Михаила Задорнова обнаружили совершенно случайно. 

    Артист потерял сознание во время одного из своих выступлений, после чего его экстренно доставили в больницу. По словам источника телеграмм-канала Mash, результаты МРТ выявила опухоль головного мозга в четвертой, последней, стадии.

    Проведенные анализы показали, что опухоль относится к тому же типу, что была у певицы Жанны Фриске.

    Напомним, что своим поклонникам Задорнов сам сообщил о страшном заболевании. Он отменил запланированные концерты и начал курс химиотерапии.

    О смерти сатирика стало известно сегодня. Трагическую новость ФАН подтвердил его близкий друг, продюсер Максим Забелин. Он уточнил, что все решения о времени и месте прощания, а также похоронах примет семья артиста.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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