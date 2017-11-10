Усомнившаяся в пользе квот украинская телеведущая оказалась в центре языкового скандала

Киев, 10 ноября. Известная украинская ведущая Василиса Фролова оказалась в центре скандала после того как усомнилась в эффективности квот на национальном радио.

В прямом эфире украинской программы «Детали» на телеканале «Прямий» («Прямой» — прим. ФАН) 8 ноября Фролова заявила, что все ее знакомые музыканты выступают против квот, и выразила сомнения в эффективности введенных мер. В ходе беседы с депутатом Рады от «Народного фронта», главой парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар Фролова попросила собеседницу привести аргумент в пользу квотирования.

«Я от вас хочу услышать: каких украинских исполнителей, назовите пять, которые появились после этих квот. Прямо сейчас назовите, которых вы открыли на квотах», — попросила Фролова.

Сюмар не смогла дать Фроловой убедительного ответа, назвав исполнителей, которых слушает сама. Телеведущая отметила, что названные Сюмар исполнители были известны и ранее, до введения квот.

Напомним, что весной 2017 года Верховная рада Украины ввела языковые квоты на украинском телевидении и радио. Согласно новому закону, в эфире должно быть 75% украиноязычного контента для общенациональных каналов и 50% в период времени с 7 до 18 и с 18 до 22 часов.

Позже Сюмар написала в Facebook, что у Фроловой отсутствует «элементарное понимание права своего народа на восстановление исторической справедливости, языка и культуры», а также призвала руководство канала разобраться с ситуацией «в контексте уважения к Украине и всему украинскому».

Поведение Фроловой раскритиковали также украинские пользователи соцсетей.

«Позор таким якобы «украинским» ведущим. Нечего им делать в Украине», — считают одни.

«Пусть она поедет в США и там говорит по-русски. Или во Франции по-русски», — рекомендуют другие.

Тем не менее Фролова продолжает настаивать на своем. Ведущая считает, что внедрение квот является ошибкой, так как украинцам буквально навязывают определенный контент.