Иерусалим, 10 ноября. Министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что «Хезболла» виновна в отставке премьер-министра Ливана Харири, забыв упомянуть про Саудовскую Аравию.

Глава разведки Израиля обвинил Иран и поддерживаемое им движение «Хезболла» в смещении премьер-министра Ливана с занимаемой должности. Кац подчеркнул, что отставка Саада Харири «обнажает реальное лицо «Хезболлы», отметив, что под руководством Ирана движение сопротивления захватывает Ливан. Кац сообщил, что Израиль намерен привлечь ООН для давление на «Хезболлу».

В то же время сторонники премьер-министра Ливана сообщили СМИ, что Харири покинул свой пост под давлением Саудовской Аравии. Ливанский премьер ушел в отставку 4 ноября и в данный момент удерживается в Саудовской Аравии.

Эксперты-политологи сообщают, что Израиль недоволен союзом ливанского движения «Хезболла» и властями Ирана, и пытается воздействовать на неугодные ему силы не только посредством прямых нападений, но и через международные организации, обвиняя движение сопротивления в давлении на Харири.