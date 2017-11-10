ВКС РФ получили первую партию новых учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ

Москва, 10 ноября. Завод-изготовитель в Ростове-на-Дону поставил ВКС РФ первую партию новейших учебно-боевых вертолетов.

В пресс-службе министерства обороны России сообщили, что специалисты Воздушно-космических сил РФ завершили приемку первой партии учебно-боевых машин Ми-28УБ на заводе-изготовителе в Ростове-на-Дону. Отмечается, что в ходе приемки сотрудники инженерно-авиационной службы, а также летный состав ВКС РФ осуществили контрольные проверки работы всех систем вертолетов Ми-28УБ в различных режимах в воздухе и на земле.

Летный состав готовится к переброске учебно-боевых машин в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации, который базируется в Тверской области. Вертолеты будут применяться для обучения пилотов ВКС РФ.

Ранее сообщилось, что Ми-28Н «Ночной охотник» применялись Воздушно-космическими силами РФ в ходе российской операции против террористов в Сирийской арабской республике. Вертолет показал высокие боевые и летные характеристики в условиях реальных боевых действий и получил одобрение со стороны руководства страны, пишет агентство «Дни.ру».