Встреча Путина и Трампа в Дананге так или иначе состоится — Песков
Дананг, 10 ноября. Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что протокольные службы продолжают обсуждение возможности полноценной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» саммита АТЭС во Вьетнаме.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите АТЭС в Дананге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что обсуждение этого вопроса все еще продолжается.
«По линии протокольных служб продолжается обсуждение. Ясности пока нет. От наших американских коллег поступает противоречивая информация», — отметил Песков.
По словам спикера Кремля, так или иначе встреча Путина и Трампа состоится.
«Так или иначе в кулуарах встреча состоится», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что глава государства прибыл во Вьетнам для участия в саммита АТЭС, здесь он проведет несколько двусторонних встреч.