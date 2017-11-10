Путин на саммите АТЭС: его встреча с Трампом нужнее Вашингтону, чем Москве

Пока вопрос о том, состоится ли сегодня, 10 ноября, на полях саммита АТЭС в Дананге вторая по счету встреча российского и американского президентов, остается открытым, но туман вокруг него сильно напоминает дымовую завесу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон буквально накануне заявлял, что еще ничего не решено, поскольку стороны якобы не понимают, достаточно ли у них «субстантива», то есть материала для разговора по существу, — и с ним можно согласиться. По крайней мере в том, что касается предварительно озвученной тематики переговоров: КНДР, Сирия, Украина, режим санкций против России…

«Открытая Россия» по-путински

Прежде всего, следует отметить, что Владимир Путин отправился во Вьетнам не на встречу с Дональдом Трампом, а на саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, объединяющей 21 экономику, в том числе — «первую четверку» в составе КНР, США, Индии и Японии.

А накануне поездки Путин не только поручил правительству РФ оказать гуманитарную помощь Социалистической Республике Вьетнам в связи с последствиями тайфуна «Дамри», а также выделить средства в размере 5 миллионов долларов, но и опубликовал в газете «Известия» статью под названием «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию».

В ней российский президент приветствовал создание зоны свободной торговли между странами АТЭС, позиционировал открытость нашей страны для взаимовыгодных двусторонних и многосторонних проектов и предложил создать Большое евразийское экономическое партнерство на базе Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь».

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Так что график двусторонних встреч в Дананге у Путина в любом случае будет чрезвычайно плотным и без Трампа. Но, если американцы перестанут «ломать рыжего», то для них время найдется, причем — любое, в этой связи достаточно вспомнить двухчасовую встречу на саммите G20 7 июля. И есть все основания полагать, что этой опцией наши «партнеры» все-таки воспользуются.

Игра в прятки

Воспользуются потому, что им это нужно позарез, и «субстантива» для подобного общения более чем достаточно. Но — не по заявленной «повестке дня». По ней Путину и Трампу сегодня разговаривать действительно не о чем и незачем.

«Корейский вопрос» для России — это, в основном, прерогатива Пекина, откуда 45-й президент США, собственно, и прилетел в Дананг. И если он там по какой-то причине не достиг договоренностей с Си Цзиньпином, то это его личные проблемы — Россия в любом случае будет координировать свои действия с китайскими товарищами. Тем более что администрация президента РФ и канцелярия ЦК КПК постоянно на прямой связи между собой, и нужная информация от «Красного дракона» по пекинской встрече уже наверняка доведена до Путина.

Ситуация в Сирии принципиально иная, но здесь американской стороне практически нечего предложить России, сформировавшей мощный геополитический треугольник с Ираном и Турцией, куда уже подтянулся Азербайджан и, судя по всему, подтягивается и Саудовская Аравия вместе с другими «нефтяными монархиями» Персидского залива. К тому же, возможности использования в качестве прокси-армий боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и курдских военных формирований у спецслужб США жестко ограничены, а Израиль вряд ли будет проявлять собственную активность.

Украинская тема в текущем формате тоже, пусть это не покажется парадоксальным, в большей степени устраивает Кремль, чем Белый дом. Поскольку междоусобица внутри киевской хунты становится все более ожесточенной и вызывает все большее отторжение как населения страны, так и западных соседей «незалежной».

Что касается санкций, то до февраля 2018 года, на который США наметили оглашение приговора активам российских компаний и физических лиц за рубежом, еще нужно дожить. И не факт, что к тому времени эта «смертельная угроза» останется актуальной. Хотя, конечно, при самом худшем развитии событий кое-кому придется «пыль глотать», и в немалом количестве. Тут, как в детской игре: «Кто не спрятался, Трамп не виноват».

А главная тема для переговоров двух лидеров далеко не очевидна.

Время играет за Россию

Американскому президенту от российского сегодня нужна помощь стратегического характера: ему нужно определиться с «направлением главного удара». И выбор у «Большого Дональда», вернее у тех сил, которые привели его в Белый дом, — как у Гитлера в начале 1941 года, — невелик.

Фюреру Третьего рейха нужно было атаковать или Великобританию (план «Морской котик»), или Советский Союз (план «Барбаросса»). Тогда Гессу пришлось лично лететь на Туманный Альбион, чтобы заручиться согласием британских «элит» на «временное окно» для нападения на СССР.

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Сегодня же «трампистам», предстоит схлестнуться либо с собственным «глубинным государством», включая ФРС, либо с Германией. Конечно, если ни на один из этих вариантов Россия и Китай согласия не дадут, уже сами они могут оказаться «на линии атаки».

Но вся проблема в том, что предыдущий опыт конфликта на этих направлениях показал: здесь соотношение риски/прибыль запредельно высоко. И «вызывать огонь на себя» или торопить события в данной ситуации президенту России нет никакого смысла. Сейчас время играет за нас.

1 Организация запрещена на территории РФ.