Сегодня в Сети: Порошенко пришло время платить, Собчак в контексте российской истории

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Накануне техническая комиссия МВФ приехала в Киев, чтобы начать согласование украинского бюджета на 2018 год. Как именно будет выглядеть документ, пока неизвестно, но, в любом случае, следует ожидать, что фонд вновь потребует от Украины, что называется, «затянуть поясок». Украинские власти должны будут сократить расходы на медицину, социальные выплаты и вновь повысить цены на электроэнергию, газ и другие услуги ЖКХ.

Самое главное — у Украины остается все меньше пространства для маневра. Если раньше МВФ давил на украинских политиков, задерживая кредиты, то вскоре у него появится еще более жесткий «кнут». В 2018 году придет час расплаты — Украине придется начать возвращать долги, взятые ранее у ее зарубежных и международных кредиторов. Денег на это нет. Что делать? Этого не знают даже в Нацбанке страны.

«Майдан к успеху шел, к успеху шел…» — иронизирует пользователь Twitter под ником Радио Стыдоба.

Разумеется, всегда можно обвинить во всем Россию. «Громадяне, все деньги украл Путин. Идите домой», — делится Александр Родионов забавным демотиватором.

Столетие Октябрьской революции заставляет задуматься о прошлом и исторических параллелях.

Сначала — о прошлом. Как оказалось, сто лет назад западные СМИ также имели очень смутное представление о том, что происходит в России, и также не утруждали себя особым фактчекингом. Как указывает политолог Владимир Корнилов на своей странице в Facebook, ровно сто лет назад, 10 ноября 1917 года, газета New York Tribune опубликовала статью о новом главе российского правительства — Николае Ленине. Как же, все мы помним премьер-министра Николая Ленина! Он выглядел в точности так, как на этой фотографии!

«Тогда еще не разобрались, видимо, кто именно лидер — то ли еще Николай, то ли уже Ленин», — комментирует одна из подписчиков Корнилова.

Теперь — исторические параллели.

«2017 Кандидат в президенты Ксения Собчак поддержала санкции США в отношении России, — пишут в Twitter. — 1941 Кандидат на российский престол Владимир Романов поддержал санкции Германии против СССР».

Пользовательница под ником Карлова Евгения добавляет к этому: «А кандидат на российский престол от оппозиции Гришка Отрепьев привел вражеские войска на Русь и захватил Москву. Такая вот у нас оппозиция, и другой нет».

Вообще же, обсуждение последнего заявления Собчак — того, где она призналась, что поддерживает санкции США против России, — не затихает до сих пор.

«Мы эти санкции заслужили». Ксения, прими гражданство и избирайся в Америке. Там тебе самое место», — негодует один из пользователей Twitter.

Завершим обзор на более комической ноте. Съезд мировых лидеров во Вьетнаме. Как оказалось, президент США Дональд Трамп прибыл туда без жены.

«Ждите продолжения истории через 9 месяцев…» — пишут в Twitter.