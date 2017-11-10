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Власти Удмуртии объявили субботу и воскресенье днями траура после обрушения дома
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    Власти Удмуртии объявили субботу и воскресенье днями траура после обрушения дома

    11:01  10 Ноября 2017
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    Власти Удмуртии объявили субботу и воскресенье днями траура после обрушения дома

    Ижевск, 10 ноября. Суббота и воскресенье в Удмуртии будут днями траура после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    «Я в ближайшее время подпишу указ, согласно которому суббота-воскресенье будут объявлены днями траура», — констатировал он.

    Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков встретился с жильцами дома в Ижевске, часть которого обрушилась. Он отметил, что спасатели провели уже большую часть работы на месте трагедии. Министр добавил, что в ближайшее время появится заключение о состоянии дома.

    Власти Удмуртии объявили субботу и воскресенье днями траура после обрушения дома

    На данный момент известно, что при обрушении подъезда погибли шесть человек, двое из которых — дети.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #удмуртия #траур #ижевск #суббота #дом #воскресенье
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