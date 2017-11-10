Власти Удмуртии объявили субботу и воскресенье днями траура после обрушения дома

Ижевск, 10 ноября. Суббота и воскресенье в Удмуртии будут днями траура после обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске, сообщил глава региона Александр Бречалов.

«Я в ближайшее время подпишу указ, согласно которому суббота-воскресенье будут объявлены днями траура», — констатировал он.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков встретился с жильцами дома в Ижевске, часть которого обрушилась. Он отметил, что спасатели провели уже большую часть работы на месте трагедии. Министр добавил, что в ближайшее время появится заключение о состоянии дома.

На данный момент известно, что при обрушении подъезда погибли шесть человек, двое из которых — дети.