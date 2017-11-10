Первая в мире сеть виртуальных магазинов появилась в России

Москва, 10 ноября. Первая в мире сеть, объединяющая 121 виртуальный магазин AliExpress и Tmall, появилась в России. Резидент ИТ-кластера «Сколково», компания Fibrum, предоставила возможность посетить виртуальные магазины с помощью шлемов виртуальной реальности (VR), а также мобильный устройств.

Стартап создания мобильных приложений и шлемов виртуальной реальности выиграл конкурс «Сколково» и AliExpress в 2015 году. Спустя два года полноценные виртуальные магазины были открыты в 11 российских городах — Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Москве и Петербурге. Попасть в виртуальный магазин с планшетов и смартфонов пользователи смогут при помощи специальных меток и приложения. Торговая сеть работает в тестовом режиме с 3 ноября, с 7 ноября она стала доступна всем жителям страны.

Как рассказал основатель компании Илья Флакс, идея создания виртуального магазина принадлежит AliExpress.

«Fibrum был выбран в качестве подрядчика благодаря большому опыту реализации передовых проектов в сфере VR, а также успешному сотрудничеству с AliExpress с 2015 года, когда Fibrum стал победителем конкурса стартапов», — сообщил Флакс.

Магазин в виртуальной реальности работает на мобильной платформе Fibrum. Переходя по ссылке, покупатель выбирает категорию магазина, после чего попадает «внутрь»: он видит помещение и может брать товары с полок и рассматривать их со всех сторон, как делал бы это в обычном офлайн-магазине. Помимо этого клиенту предоставляются дополнительные данные о товаре и ее стоимости, сообщает «Полит.ру».