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Нас и здесь неплохо кормят: курганские утки отказываются улетать на юг
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    Нас и здесь неплохо кормят: курганские утки отказываются улетать на юг

    11:06  10 Ноября 2017  /обновлено: 11:07  10 Ноября 2017
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    Нас и тут неплохо кормят: курганские утки отказываются улетать на юг

    Курган, 10 ноября. На реках Кургана эту зиму проведут около 250 диких уток — птицы не хотят улетать в южные края, так как их перекормили местные жители.

    Основное скопление птиц наблюдается в Центральном парке культуры и отдыха на реке Битевка и на реке Тобол к востоку от парка. Причина этого — чрезмерное внимание местных жителей. Из-за их угощений утки не желают лететь на юг в поисках пропитания.

    «Союз охраны птиц России настоятельно просит не кормить уток. Привыкшие к регулярной кормежке они просто не улетают в места зимовки. Утки сидят на пруду и ждут, когда им принесут очередную булку хлеба»,  — приводит «URA.RU» комментарий орнитолога Александра Хлопотова.

    Проблема заключается в том, что, когда на улице установится стабильно холодная погода, желающих кормить птиц не останется. В итоге утки просто погибнут, заметил орнитолог.

    Кроме того, как отметил ветеринарный врач Екатеринбургского зоопарка Анна Бирюзова, для пернатых хлеб также представляет определенную опасность, так как от него у них забивается зоб и желудок.

    Автор: Федор Веснин
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    #курган #утки #опасность
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