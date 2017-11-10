Нас и здесь неплохо кормят: курганские утки отказываются улетать на юг

Курган, 10 ноября. На реках Кургана эту зиму проведут около 250 диких уток — птицы не хотят улетать в южные края, так как их перекормили местные жители.

Основное скопление птиц наблюдается в Центральном парке культуры и отдыха на реке Битевка и на реке Тобол к востоку от парка. Причина этого — чрезмерное внимание местных жителей. Из-за их угощений утки не желают лететь на юг в поисках пропитания.

«Союз охраны птиц России настоятельно просит не кормить уток. Привыкшие к регулярной кормежке они просто не улетают в места зимовки. Утки сидят на пруду и ждут, когда им принесут очередную булку хлеба», — приводит «URA.RU» комментарий орнитолога Александра Хлопотова.

Проблема заключается в том, что, когда на улице установится стабильно холодная погода, желающих кормить птиц не останется. В итоге утки просто погибнут, заметил орнитолог.

Кроме того, как отметил ветеринарный врач Екатеринбургского зоопарка Анна Бирюзова, для пернатых хлеб также представляет определенную опасность, так как от него у них забивается зоб и желудок.