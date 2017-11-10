Стало известно, кто заплатит за установку счетчиков в квартирах россиян

Москва, 10 ноября. Россиян избавят от затрат на установку счетчиков газа, воды и электричества. Приборы оплатят организации, предоставляющие коммунальные услуги. С таким предложение выступили комитеты ГД по природным ресурсам и экономической политике.

Профильные комитеты нижней палаты российского парламента представили предложение, согласно которому расходы на установку счетчиков в квартирах россиян возьмут на себя организации, предоставляющие населению коммунальные услуги, пишут «Известия».

Госдума в ноябре может рассмотреть соответствующую поправку в Жилищный кодекс. В комитете сообщают, что порядка 30% жильцов квартир платят надбавку за неустановленные счетчики. Российские Минстрой и Минэнерго поддерживают инициативу депутатов.