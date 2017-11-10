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В Госдуме ответили на отказ афганских ВВС от российских вертолетов в пользу техники НАТО
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    В Госдуме ответили на отказ афганских ВВС от российских вертолетов в пользу техники НАТО

    11:10  10 Ноября 2017
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    Ми-35 - экспортная версия ударного вертолета Ми-24В

    Перевод Военно-воздушных сил Афганистана с российских вертолетов на натовские вызывает серьезные вопросы и нисколько не стыкуется с задачами по стабилизации обстановки в стране. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко.

    Вашингтону не нужен стабильный Афганистан, США просто хотят побольше заработать, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    Накануне и.о. министра обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами рассказал журналистам о том, что Кабул больше не нуждается в вертолетах российского производства, так как получает схожую по характеристикам воздушную технику стран-членов НАТО. При этом винтокрылые машины России в переходный период будут обслуживаться через другие страны.

    «Не секрет, что Пентагон закупал наши вертолеты для передачи афганским военным. Поэтому у профессионалов, конечно, анонсированные планы перехода на другие системы вооружений не могут не вызывать вопросов как с точки зрения влияния, которое это будет иметь на эффективность вооруженных сил, так и самих трудностей такого перехода», — отметил Грушко.

    В Госдуме ответили на перевод афганских ВВС с российских вертолетов на натовские

    Он также уверен, что переподготовка и обучение афганских летчиков потребует не только больших финансовых усилий, но и значительного времени.

    «Тут все предельно ясно: в первую очередь власти США руководствуются не стабилизацией обстановки в Афганистане, а интересами американского военного бизнеса. По большому счету Вашингтону плевать на то, что из-за подобных действий серьезно пострадает эффективность афганских ВВС. И мне очень жаль, что Кабул согласился на такой переход, ведь наши вертолеты себя очень хорошо зарекомендовали по всему миру. Но в Конгрессе, Белом Доме, Пентагоне и в Госдепе — очень сильное и влиятельное военное лобби, которое интересуют только деньги, а не жизни простых афганцев», — поясняет Швыткин.

    Юрий Швыткин также отметил, что Кабулу стоит готовиться не только к значительному росту военных расходов при перевооружении на другие типы воздушных судов, но и к тому, что какое-то время афганские ВВС будут находиться в «подвешенном состоянии».

    Sikorsky UH-60 Black Hawk

    «Нужно понимать, что при переходе на натовские вертолеты, военному ведомству придется проводить обучение пилотов работе с новой техникой, а это значительные временные и финансовые затраты. А вообще, эту ситуацию можно охарактеризовать одним емким словом — провал», — заключил депутат.

    Как сообщило издание «Газета.ru», в настоящее время Национальный воздушный корпус Афганистана имеет в наличии 11 ударных вертолетов Ми-35 (экспортная версия Ми-24В, самого массового варианта машин этого типа — прим. ред.) и 82 многоцелевых Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. Однако в будущем Кабул планирует пересадить своих военных летчиков на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.

    Автор: Сергей Гагарин
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