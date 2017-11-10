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Жильцам обрушившегося дома в Ижевске бесплатно восстановят документы
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    Жильцам обрушившегося дома в Ижевске бесплатно восстановят документы

    10:48  10 Ноября 2017
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    Жильцам обрушившегося дома в Ижевске бесплатно восстановят документы

    Ижевск, 10 ноября. Жильцам дома, который накануне обрушился в Ижевске, должны бесплатно восстановить все утерянные в результате трагедии документы. Об этом заявил в пятницу глава МЧС РФ Владимир Пучков во время посещения пункта временного размещения пострадавших.

    «Быстро и оперативно восстанавливайте все документы — паспорт, свидетельства о рождении, браке. Все документы восстанавливаются безвозмездно», — дал поручение министр сотрудникам МВД и ЗАГС, работающим в пункте.

    Пункт временного размещения открыт при гостинице «Юбилейная», где пострадавших разместили в номерах и обеспечивают трехразовым питанием. В настоящий момент в нем работает служба одного окна, по обращению в которую потерпевшим в короткие сроки восстанавливают документы и выдают справки, сообщает РИА Новости.

    Во время посещения ПВР Пучков подчеркнул, что жильцы обрушившегося дома могут находиться в гостинице, сколько потребуется. Также глава МЧС распорядился сформировать комплексные медицинские бригады. Сейчас в пункте временного размещения находятся дежурные медики и психологи.

    Напомним, трагедия в Ижевске произошла в четверг. Многоэтажный дом обрушился, предположительно, в результате взрыва бытового газа. Шесть человек погибли. Личности пяти из них установлены.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #пучков #ижевск #документы
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