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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» устраняет бывших союзников на западе провинции
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» устраняет бывших союзников на западе провинции

    10:37  10 Ноября 2017  /обновлено: 11:23  10 Ноября 2017
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» устраняет бывших союзников на западе провинции

    Алеппо, 10 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» атакуют базы группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» к западу от Алеппо.

    На западе провинции Алеппо обострилось противостояние террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и исламистов «Харакат Нуреддин аз-Зинки», сообщает информационный портал «Аль-Масдар». «Ан-Нусре» удалось за несколько дней добиться успеха в столкновениях. Террористы обстреливают из минометов и РСЗО населенные пункты Кабтан, Аль-Шейх Сулейман и Овейэль.

    Отмечается, что «Ан-Нусра» начала использовать танки, после чего боевики «Аз-Зинки» были вынуждены отступить.

    Ранее сообщалось, что «Аз-Зинки» одно время входила в состав «Ан-Нусры», однако в начале текущего года разногласия между главарями привели к серии взаимных арестов и нападений, после чего группировки начали междоусобную войну.

    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» устраняет бывших союзников на западе провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
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