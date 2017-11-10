Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» устраняет бывших союзников на западе провинции

Алеппо, 10 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» атакуют базы группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» к западу от Алеппо.

На западе провинции Алеппо обострилось противостояние террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и исламистов «Харакат Нуреддин аз-Зинки», сообщает информационный портал «Аль-Масдар». «Ан-Нусре» удалось за несколько дней добиться успеха в столкновениях. Террористы обстреливают из минометов и РСЗО населенные пункты Кабтан, Аль-Шейх Сулейман и Овейэль.

Отмечается, что «Ан-Нусра» начала использовать танки, после чего боевики «Аз-Зинки» были вынуждены отступить.

Ранее сообщалось, что «Аз-Зинки» одно время входила в состав «Ан-Нусры», однако в начале текущего года разногласия между главарями привели к серии взаимных арестов и нападений, после чего группировки начали междоусобную войну.

1 Организация запрещена на территории РФ.