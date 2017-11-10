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Следователи ищут хозяина квартиры в Ижевске, в которой произошел взрыв
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    Следователи ищут хозяина квартиры в Ижевске, в которой произошел взрыв

    10:33  10 Ноября 2017  /обновлено: 10:42  10 Ноября 2017
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    Следователи ищут хозяина квартиры в Ижевске, в которой произошел взрыв

    Ижевск, 10 ноября. Сотрудники СК РФ разыскивают хозяина квартиры в обрушившемся доме в Ижевске, в которой произошел взрыв.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, незадолго до случившегося 28-летнего безработного, которому принадлежит квартира, видели во дворе. Следователи убеждены, что в момент взрыва его не было дома. Его сожительница была вызвана на допрос.

    Напомним, шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске. Спасатели считают, что под завалами могут находиться еще люди. Предварительной причиной случившегося называют взрыв газа. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список жертв трагедии.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #взрыв #обрушение #ижевск
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