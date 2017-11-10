Следователи ищут хозяина квартиры в Ижевске, в которой произошел взрыв

Ижевск, 10 ноября. Сотрудники СК РФ разыскивают хозяина квартиры в обрушившемся доме в Ижевске, в которой произошел взрыв.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, незадолго до случившегося 28-летнего безработного, которому принадлежит квартира, видели во дворе. Следователи убеждены, что в момент взрыва его не было дома. Его сожительница была вызвана на допрос.

Напомним, шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате обрушения подъезда девятиэтажного жилого дома в Ижевске. Спасатели считают, что под завалами могут находиться еще люди. Предварительной причиной случившегося называют взрыв газа. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало список жертв трагедии.