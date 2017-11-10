Кроссовер Lada Xray в базовой комплектации получил кондиционер

Москва, 10 ноября. Кроссовер «АвтоВАЗа» Lada Xray будет оснащен кондиционером в базовой комплектации. Стоимость модели с расширенным списком оборудования составит 625 тысяч рублей.

Кроме кондиционера, базовая комплектация Optima получит охладительный перчаточный ящик. В самой простой модификации кроссовер также оснащен двумя подушками безопасности, сигнализацией, навигатором и другими функциями. Модели линейки представлены с двигателями двух видов – объемом 1,6 и 1,8 литра, сообщает «ПолитЭксперт».

Для покупки Lada Xray в обновленной базовой комплектации доступна с ноября.

Напомним, как стало известно ранее, в октябре «АвтоВАЗ» увеличил продажи Lada на 22,9%.