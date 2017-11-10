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СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова
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    СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова

    10:40  10 Ноября 2017  /обновлено: 10:40  10 Ноября 2017
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    СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова

    Москва, 10 ноября. Ушел из жизни известный писатель и сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет.  Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

    О смерти писателя сообщает РЕН ТВ.

    Герои монологов Задорнова, злободневных и полных иронии, всего были узнаваемы в повседневной жизни, все выступления сатирика разлетались на цитаты и проходили с огромным успехом.

    Театром Задорнов увлекся еще в школе. По словам знакомых, в одном из детских спектаклей он так виртуозно исполнял роль репки, что его по требованию зрителей вытаскивали «на бис». 

    Свою дебютную литературную работу Задорнов написал в 18 лет, побывав в экспедиции на Курильских островах. Ею стала неизданная повесть «Точка пересечения».

    Первые публикации юмориста вышли в свет в 1974 году. Он печатался в рамках журнала «Юность», а в 1984 году возглавил его отдел сатиры и юмора. Собственной литературной карьере он посвятил себя в 1985 году.

    На телевидении его дебют состоялся в 1982-м: он выступил с монологом «Письмо студента домой» о злоключениях незадачливого студента.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #задорнов #смерть
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