СМИ сообщили о смерти Михаила Задорнова

Москва, 10 ноября. Ушел из жизни известный писатель и сатирик Михаил Задорнов. Ему было 69 лет. Последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

О смерти писателя сообщает РЕН ТВ.

Герои монологов Задорнова, злободневных и полных иронии, всего были узнаваемы в повседневной жизни, все выступления сатирика разлетались на цитаты и проходили с огромным успехом.

Театром Задорнов увлекся еще в школе. По словам знакомых, в одном из детских спектаклей он так виртуозно исполнял роль репки, что его по требованию зрителей вытаскивали «на бис».

Свою дебютную литературную работу Задорнов написал в 18 лет, побывав в экспедиции на Курильских островах. Ею стала неизданная повесть «Точка пересечения».

Первые публикации юмориста вышли в свет в 1974 году. Он печатался в рамках журнала «Юность», а в 1984 году возглавил его отдел сатиры и юмора. Собственной литературной карьере он посвятил себя в 1985 году.

На телевидении его дебют состоялся в 1982-м: он выступил с монологом «Письмо студента домой» о злоключениях незадачливого студента.