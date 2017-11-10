Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу проведет коллегию военных ведомств России и Белоруссии в Москве
Общество
Уголовное дело возбуждено в Ижевске после звонков о «минировании» ПВР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело возбуждено в Ижевске после звонков о «минировании» ПВР

    10:34  10 Ноября 2017
    1002

    Уголовное дело возбуждено в Ижевске после звонков о «минировании» ПВР

    Ижевск, 10 ноября. Правоохранительные органы Ижевска возбудили уголовное дело после звонков о «минировании» пунктов временного размещения людей из обрушившегося дома, сообщил глава МВД Удмуртии Александр Первухин.

    Накануне в Ижевске частично обрушилась девятиэтажка, жители которой были позднее эвакуированы. По словам главы республиканского МВД Александра Первухина, правоохранители не называли адреса размещения людей. 

    «Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома», — сказал чиновник. 

    Он отметил, что оперативники после звонков о «минировании» ПВР провели необходимые мероприятия. Было возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленников. Отметим, что при взрыве предположительно бытового газа в многоэтажке погибли шестеро.  

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ижевск
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        1687
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        14701
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1133
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        2748