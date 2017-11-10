Уголовное дело возбуждено в Ижевске после звонков о «минировании» ПВР

Ижевск, 10 ноября. Правоохранительные органы Ижевска возбудили уголовное дело после звонков о «минировании» пунктов временного размещения людей из обрушившегося дома, сообщил глава МВД Удмуртии Александр Первухин.

Накануне в Ижевске частично обрушилась девятиэтажка, жители которой были позднее эвакуированы. По словам главы республиканского МВД Александра Первухина, правоохранители не называли адреса размещения людей.

«Верхом цинизма являются звонки о ложном минировании тех помещений, куда эвакуированы были жители данного дома», — сказал чиновник.

Он отметил, что оперативники после звонков о «минировании» ПВР провели необходимые мероприятия. Было возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленников. Отметим, что при взрыве предположительно бытового газа в многоэтажке погибли шестеро.