Тайфун Haikui угрожает Вьетнаму, где проходит саммит АТЭС

Дананг, 10 ноября. Через несколько дней к Вьетнаму приблизится новый, уже 24-й в сезоне, тайфун, получивший название Haikui, сообщает местная метеорологическая служба.

Циклон сформировался в Южно-Китайском море и сейчас, набирая силу, продвигается на северо-запад. Точная дата, когда стихия достигнет берегов Вьетнама, пока не сообщается. Однако до района Дананга, где 10 и 11 ноября проходит саммит АТЭС, тайфун достигнет не раньше 14 ноября, причем, вероятно, в ослабленном виде.

Напомним, накануне саммита АТЭС, 5 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри», ставший самым разрушительным за последнее время. Как сообщало URA.RU, жертвами стихии стало 27 человек, 22 пропали без вести. Наибольший ущерб от «Дамри» понесла провинция Нячанг.