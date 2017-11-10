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Тайфун Haikui угрожает Вьетнаму, где проходит саммит АТЭС
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    Тайфун Haikui угрожает Вьетнаму, где проходит саммит АТЭС

    10:16  10 Ноября 2017
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    Последствия тайфуна «Дамри»

    Дананг, 10 ноября. Через несколько дней к Вьетнаму приблизится новый, уже 24-й в сезоне, тайфун, получивший название Haikui, сообщает местная метеорологическая служба.

    Циклон сформировался в Южно-Китайском море и сейчас, набирая силу, продвигается на северо-запад. Точная дата, когда стихия достигнет берегов Вьетнама, пока не сообщается. Однако до района Дананга, где 10 и 11 ноября проходит саммит АТЭС, тайфун достигнет не раньше 14 ноября, причем, вероятно, в ослабленном виде.

    Напомним, накануне саммита АТЭС, 5 ноября, на Вьетнам обрушился тайфун «Дамри», ставший самым разрушительным за последнее время. Как сообщало URA.RU, жертвами стихии стало 27 человек, 22 пропали без вести. Наибольший ущерб от «Дамри» понесла провинция Нячанг.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #вьетнам #атэс #тайфун #дананг
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