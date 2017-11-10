Renault Koleos возглавил список самых ожидаемых автомобилей 2018 года

Москва, 10 ноября. Эксперты авторынка определили пятерку самых ожидаемых автомобилей будущего года. Лидером рейтинга оказался автомобиль Renault Koleos.

По мнению специалистов, новая модель Renault являет собой идеальное соотношение цены и качества. Автомобиль будет доступен на рынке с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью в 128 лошадиных сил, а также двухлитровым дизельным мотором при 173-х лошадиных силах. Внешне флагман Renault будет походить на Nissan X-Trail, а дизайнерские решения производитель позаимствовал у Renault Megane, отмечает «Инфореактор».

На вторую позицию рейтинга составители поставили Peugeot 3008 GT Line, который привлекает будущих покупателей улучшенной мультимедийной системой и полуавтономным управлением. Как и Renault Koleos, новая модель Peugeot будет предлагаться и с бензиновым, и с дизельным двигателем.

На третью позицию списка самых ожидаемых автомобилей 2018 года эксперты поставили Honda CR-V Hybrid с двумя электрическими моторами и 2-литровым двигателем. Мощность авто, как отмечают специалисты, равняется 212 лошадиным силам.

Четвертое и пятое место эксперты отдали соответственно автомобилям Opel Insignia SUV и Ford Edge Sport.