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Спасатели ищут двоих человек под завалами дома в Ижевске
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    Спасатели ищут двоих человек под завалами дома в Ижевске

    10:25  10 Ноября 2017  /обновлено: 11:20  10 Ноября 2017
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    Спасатели ищут двоих человек под завалами дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. Два человека могут находится по завалами обрушившегося в Ижевске жилого дома. Об этом сообщили в МЧС РФ.

    Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что под завалами ищут одного человека, который числится пропавшим без вести.

    «На данный момент остается неустановленным местонахождение одного из жильцов дома», — заявила она.

    Поисково-спасательная операция на месте обрушения будет завершена до конца дня, сообщил журналистам глава МЧС РФ Владимир Пучков.

    Напомним, обрушение жилого дома в Ижевске произошло 9 ноября. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе двое детей. Всего из-под завалов извлекли девять человек, троим из них удалось выжить. Предварительной причиной трагедии называют взрыв газа.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #мчс #обрушение #ижевск
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