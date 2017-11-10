МИД Польши предрек Украине реальные проблемы

Варшава, 10 ноября. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украину ждут «реальные проблемы» в отношениях с европейскими странами. Он отметил, что Варшава пока проявляет терпение, однако Венгрия и Румыния открыто выступают против Киева.

Политику украинских властей не поддерживают многие европейские страны, в том числе Венгрия и Румыния. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что из-за напряженности в отношениях была отменена встреча комиссии НАТО и Украины из-за вето Венгрии.

«Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины», – пояснил высокопоставленный польский дипломат, его слова приводят «Дни.Ру»

Ващиковский сказал, что вместо Украины на комиссию прибудут представители Грузии.

«Мы стараемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши», – отметил министр.

Отметим, что в 2017 году на Украине произошло несколько резонансных актов вандализма в отношении польских памятников в Киеве, Львове. Варшава выразила протест Киеву, призвав наказать виновных.