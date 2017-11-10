Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу проведет коллегию военных ведомств России и Белоруссии в Москве
Политика
МИД Польши предрек Украине реальные проблемы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Польши предрек Украине реальные проблемы

    10:22  10 Ноября 2017  /обновлено: 10:22  10 Ноября 2017
    300

    МИД Польши предрек Укрине реальные проблемы

    Варшава, 10 ноября. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Украину ждут «реальные проблемы» в отношениях с европейскими странами. Он отметил, что Варшава пока проявляет терпение, однако Венгрия и Румыния открыто выступают против Киева.

    Политику украинских властей не поддерживают многие европейские страны, в том числе Венгрия и Румыния. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. Он отметил, что из-за напряженности в отношениях была отменена встреча комиссии НАТО и Украины из-за вето Венгрии.

    «Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины», – пояснил высокопоставленный польский дипломат, его слова приводят «Дни.Ру»

    МИД Польши предрек Укрине реальные проблемы

    Ващиковский сказал, что вместо Украины на комиссию прибудут представители Грузии.

    «Мы стараемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши», – отметил министр.

    Отметим, что в 2017 году на Украине произошло несколько резонансных актов вандализма в отношении польских памятников в Киеве, Львове. Варшава выразила протест Киеву, призвав наказать виновных. 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #европа
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        1687
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        14701
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        1133
        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        Спасатели обнаружили тело шестой жертвы обрушения дома в Ижевске

        6:15   10 Ноября 2017
        2748