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Общество
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Россия
Названы главные страхи бизнесменов в России во время корпоративных конфликтов
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    Названы главные страхи бизнесменов в России во время корпоративных конфликтов

    10:35  10 Ноября 2017
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    Названы главные страхи бизнесменов в России во время корпоративных конфликтов

    Москва, 10 ноября. Главными страхами российских бизнесменов при корпоративном конфликте стала потеря денег, времени и репутации, сообщили специалисты аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ).

    НАФИ совместно с «Национальной юридической службой Амулекс» провел социологический опрос, в котором приняли участие 500 российских предпринимателей. Исследование было посвящено страхам бизнесменов при корпоративных конфликтах.

    Как оказалось, больше половины из них (51%) опасаются потери денег. 40% заявили, что переживают из-за возможной потери времени. 35% выразили беспокойство из-за репутации.

    Кроме того, 15% участников опроса отметили, что боятся попасть в тюрьму, еще 11% респондентов обратили внимание на угрозу потери контроля над компанией, передает RT.

    Названы главные страхи бизнесменов в России во время корпоративных конфликтов

    Также социологи обратили внимание, что участниками различного рода корпоративных конфликтов становились 14% компаний.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #опрос #бизнес #страхи #корпоративный конфликт
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