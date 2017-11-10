Названы главные страхи бизнесменов в России во время корпоративных конфликтов

Москва, 10 ноября. Главными страхами российских бизнесменов при корпоративном конфликте стала потеря денег, времени и репутации, сообщили специалисты аналитического центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ).

НАФИ совместно с «Национальной юридической службой Амулекс» провел социологический опрос, в котором приняли участие 500 российских предпринимателей. Исследование было посвящено страхам бизнесменов при корпоративных конфликтах.

Как оказалось, больше половины из них (51%) опасаются потери денег. 40% заявили, что переживают из-за возможной потери времени. 35% выразили беспокойство из-за репутации.

Кроме того, 15% участников опроса отметили, что боятся попасть в тюрьму, еще 11% респондентов обратили внимание на угрозу потери контроля над компанией, передает RT.

Также социологи обратили внимание, что участниками различного рода корпоративных конфликтов становились 14% компаний.