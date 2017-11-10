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Общество
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Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    ВКС РФ за неделю уничтожили более тысячи объектов террористов. В США опровергли сообщения о согласии поставлять летальное оружие Киеву. Постпред РФ при НАТО назвал приоритетную задачу альянса. Под завалами дома в Ижевске могут находиться люди.
    10:15 10 Ноября 2017
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    ВКС РФ за неделю уничтожили более тысячи объектов террористов

    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    Воздушно-космические силы России в течение недели уничтожили более тысячи объектов террористов. За семь дней было осуществлено более 440 вылетов. Также сообщается, что за семь дней российским саперам удалось обезвредить более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов на территории почти в 150 гектаров. Также были подготовлены военные инженеры для работы в сирийской правительственной армии.
     

    Вашингтон опроверг сообщения о согласии поставлять летальное оружие Украине

    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    В Белом доме опровергли информацию СМИ о достигнутом принципиальном согласии на поставки летального вооружения Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Майкл Энтон.
    Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом в материале отмечалось, что сроки реализации поставок в настоящее время не определены.
     

    Постпред РФ при НАТО назвал приоритетную задачу альянса

    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил, что основной задачей Североатлантического альянса является противостояние с Москвой.
    По словам дипломата, противостояние с Россией находится в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры альянса. При этом он отметил, что вдохновение руководство Североатлантического альянса черпает в схемах времен холодной войны.
     

    Под завалами дома в Ижевске могут находиться еще два человека

    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин заявил, что под завалами обрушившегося дома в Ижевске могут находиться люди. По его словам, поисковая собака показала на два места, в которых могут находиться выжившие.
    Утром оперативный штаб сообщил об обнаружении шестой жертвы обрушения. Напомним, в четверг в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома, погибли пять человек.
     

    Собчак объяснила свои слова о санкциях

    Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

    Слова Ксении Собчак о поддержке антироссийских санкций США относятся только к олигархату, сообщила представитель журналистки Ксения Чудинова. Она отметила, что перевод был правильный, однако логика оказалась нарушенной.
    Чудинова считает, что высказывание телеведущей нельзя считать антироссийским. На своей странице в Instagram Собчак поблагодарила коллег по цеху за внимание к себе, но все же попросила пересмотреть свое интервью телеканалу CNN, в рамках которого и были сказаны слова насчет антироссийских санкций.
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