Видеодайджест новостей, утро 10 ноября 2017 года

ВКС РФ за неделю уничтожили более тысячи объектов террористов Воздушно-космические силы России в течение недели уничтожили более тысячи объектов террористов. За семь дней было осуществлено более 440 вылетов. Также сообщается, что за семь дней российским саперам удалось обезвредить более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов на территории почти в 150 гектаров. Также были подготовлены военные инженеры для работы в сирийской правительственной армии.

Вашингтон опроверг сообщения о согласии поставлять летальное оружие Украине Майкл Энтон. В Белом доме опровергли информацию СМИ о достигнутом принципиальном согласии на поставки летального вооружения Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Белый дом одобрил поставки Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin. При этом в материале отмечалось, что сроки реализации поставок в настоящее время не определены.

Постпред РФ при НАТО назвал приоритетную задачу альянса Александр Грушко Постоянный представитель России при НАТО заявил , что основной задачей Североатлантического альянса является противостояние с Москвой. По словам дипломата, противостояние с Россией находится в центре усилий НАТО по адаптации командной структуры альянса. При этом он отметил, что вдохновение руководство Североатлантического альянса черпает в схемах времен холодной войны.

Под завалами дома в Ижевске могут находиться еще два человека Петр Фомин Начальник ГУ МЧС России по Удмуртии заявил , что под завалами обрушившегося дома в Ижевске могут находиться люди. По его словам, поисковая собака показала на два места, в которых могут находиться выжившие. Утром оперативный штаб сообщил об обнаружении шестой жертвы обрушения. Напомним, в четверг в Ижевске обрушился подъезд девятиэтажного жилого дома, погибли пять человек.