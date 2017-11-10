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Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России
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    Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

    10:28  10 Ноября 2017
    592

    Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

    Уважаемые сограждане этого не заметили, но в России на столетие Великой Октябрьской социалистической революции едва не произошла новая революция — Великая мальцевская.

    Революция им. оппозиционера Вячеслава Мальцева вспыхнула молниеносно и закончилась незаметно, как прекрасно спланированная операция. Герои мальцевской «Артподготовки» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) хотели поджечь сено, оставшееся возле Кремля от ярмарки, и разбросать листовки. Их повинтили и держат сейчас в узилище.

    Кроме того, были отмечены и также брошены в застенки соратники поджигателей сена, приехавшие с Украины.

    Одного из них зовут Виктор. Гражданин Белоруссии 1999 года рождения, в последнее время проживавший на Украине, приехал в Москву поддержать коллег-революционеров. С собой он привез нож, зажигательную смесь, электрошокер, перцовые баллончики, каску и щитки. Вот что он поведал:

    «Приехал, чтобы поддержать сторонников Мальцева. Для того, чтобы революция произошла. Потому что я думал, чем больше народу, тем лучше. Мальцев обещал каждому, кто примет участие в революции, квартиру в Москве. Но я, наверное, даже не ради этого ехал. Я просто хотел, чтобы люди из братской России начали жить лучше».

    Слезы на глаза наворачиваются. Эта забота не может не тронуть — ведь стараниями Виктора народ Украины уже зажил припеваючи. Разве жалко квартиру за такое?

    Кстати, на Украине герою квартиру не дали, нет? Странно.

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    Пикантность ситуации подчеркивается тем, что все это произошло на фоне столетия Великого Октября. Юбилей оттенял величие мальцевских революционеров перед ничтожеством и убогостью «совков» столетней давности.

    В любом случае, нам есть что обсудить на этом красочном примере.

    Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

    Верхи и низы

    Во-первых, давайте вспомним классические три признака революционной ситуации по Ленину:

    «Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли» жить по-старому… Не из всякой революционной ситуации возникает революция, а лишь… когда к перечисленным выше объективным переменам присоединяется субъективная, именно: присоединяется способность революционного класса на революционные массовые действия… Чтобы большинство рабочих… вполне поняло необходимость переворота и готово было идти на смерть ради него; во-вторых, чтобы правящие классы переживали правительственный кризис, который втягивает в политику даже самые отсталые массы».

    Какие из перечисленных классиком революции признаков мы наблюдаем в сегодняшней России? Правительственный кризис? Невозможность управлять государством?

    Все наоборот. Антироссийские санкции использованы для стимулирования собственной экономики. Всерьез идет речь о внедрении т. н. «цифровой экономики». Страна занимается образованием, отладкой социальных лифтов, перевооружением и организацией Армии.

    Сирийская кампания проведена на оценку «отлично». Стараются трубопроводы, железные дороги, Флот. Показатель ВВП по паритету покупательной способности за 2016 год поставил Россию на шестое место в мире…

    Снова дадим слово энтузиасту Виктору:

    «Сейчас я понимаю, что Мальцев всех обманул. Путин — хороший президент, никого лучше пока что не нашлось».

    Но, может быть, соблюдено второе ленинское требование — о невыносимом положении народа? Осознал ли народ необходимость переворота? Готов ли он пожертвовать жизнью за его осуществление?

    Взглянем на рейтинг действующего президента: в июне 2017 года он составил 81%.

    Предводитель восстания Мальцев в данный момент отважно жертвует собой где-то в Париже и возмущен репрессиями тоталитарного государства в отношении людей, которые всего-то хотели плеснуть бензинчика на сено.

    Внутри страны ему вторит его товарищ по борьбе — Алексей Навальный.

    Ну, как «товарищ»? Одобрял, призывал, покрывал. Мог воспользоваться плодами деятельности — если бы они были, а не как от козла молока. Но так, чтобы на штурм Кремля или хотя бы сена принести, — это нет.

    Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

    Недовольные люди

    Что еще, помимо «Русского марша» в анамнезе, объединяет двух этих бескомпромиссных людей — Алексея Анатольевича и Вячеслава Вячеславовича?

    Деньги конечно.

    Нет, не их деньги. Их объединяют чужие деньги. Дело в том, что оба они активно собирали пожертвования.

    «Я понял, что Мальцев врал все это время, — снова подал голос наш белорусско-украинский гость Виктор. — Он обещал революцию, а сам живет за границей, во Франции. Все, что он делал до сих пор, — ждал, когда ему люди будут отправлять деньги на революцию. Я сам отправлял ему деньги, чтобы поддержать его. Я отправил ему около 500 долларов».

    Один до сих пор собирает на собственные президентские выборы, в которых не имеет права участвовать. Второй все еще продолжает собирать на революцию.

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    А еще их объединяют люди. Дело в том, что это зачастую одни и те же люди. Часто члены мальцевской «Артподготовки» одновременно являются и активистами штабов Навального по всей стране.

    Перед нами — реальный, сложившийся политический и даже коммерческий альянс. И сейчас перед не уехавшим в Париж «кандидатом в президенты» Навальным стоит вопрос: как бы так сделать, чтобы одновременно отработать на мальцевскую аудиторию, заменив сбежавшего Мальцева собой, и при этом избежать вопросов от правоохранительных органов. Впрочем, Алексею Анатольевичу подобные финты удаются так хорошо, как никому другому.

    Что мы можем вынести для себя из этой истории в качестве выводов?

    Молоко от козла: Роман Носиков о революционной ситуации в России

    Недовольные в стране есть. И есть люди, которыми современная российская власть не может управлять по-старому. Но выглядят они прескверно — и живут главным образом в Париже.

    Автор: Роман Носиков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #оппозиция #навальный #мальцев #выборы-2018 #революция
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