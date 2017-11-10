«Вора в законе» задержали в Подмосковье за хранение оружия и наркотиков

Москва, 10 ноября. В подмосковном городе Чехов оперативные службы задержали лидера преступной среды за незаконное хранение оружия и наркотиков.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у «вора в законе» самодельный боевой пистолет, 28 патронов к нему и более шести граммов марихуанны.

Операция проводилась при поддержке отряда спецназначения «Гром». Представители органов провели обыск в частном доме ранее судимого 65-летнего мужчины в деревне Репниково в Чехове, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Росссии.

За незаконное хранение оружия и наркотиков возбуждено уголовное дело. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.