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Происшествия
«Вора в законе» задержали в Подмосковье за хранение оружия и наркотиков
Происшествия
«Вора в законе» задержали в Подмосковье за хранение оружия и наркотиков
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    «Вора в законе» задержали в Подмосковье за хранение оружия и наркотиков

    10:06  10 Ноября 2017
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    «Вора в законе» задержали в Подмосковье за хранение оружия и наркотиков

    Москва, 10 ноября. В подмосковном городе Чехов оперативные службы задержали лидера преступной среды за незаконное хранение оружия и наркотиков.

    Сотрудники правоохранительных органов изъяли у «вора в законе» самодельный боевой пистолет, 28 патронов к нему и более шести граммов марихуанны.

    Операция проводилась при поддержке отряда спецназначения «Гром». Представители органов провели обыск в частном доме ранее судимого 65-летнего мужчины в деревне Репниково в Чехове, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Росссии.

    За незаконное хранение оружия и наркотиков возбуждено уголовное дело. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #наркотики #криминал
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