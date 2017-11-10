Девять человек извлекли из-под завалов рухнувшего дома в Ижевске

Москва, 10 ноября. Девять человек удалось извлечь из-под завалов обрушившегося дома в Ижевске, трое из них выжили. Об этом сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Удмуртии Петр Фомин.

«Каждые 30 минут спасатели объявляют минуту тишины, чтобы понять, есть ли кто-нибудь под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются», — рассказал Фомин.

Обрушение одного из подъездов девятиэтажного жилого дома в Ижевске произошло накануне. На данный момент удалось обнаружить тела шести жертв случившегося, среди них — двое детей. Предварительной версией произошедшего в МЧС называют взрыв газа.