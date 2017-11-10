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Общество
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Россия
Стало известно, как могут сократить рабочую неделю для некурящих россиян
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    Стало известно, как могут сократить рабочую неделю для некурящих россиян

    10:10  10 Ноября 2017
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    Стало известно, как могут сократить рабочую неделю для некурящих россиян

    Москва, 10 ноября. Министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину поступило предложение сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов. 

    С такой инициативой к министру обратился депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов. Он напомнил, что потери российской экономики из-за курения составляют 3% ВВП. По его мнению, необходимо разработать эффективный механизм по борьбе с этой вредной привычкой россиян.

    «В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — пояснил Власов.

    Стало известно, как могут сократить рабочую неделю для некурящих россиян

    Депутат предложил сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов. Он убежден, что этот шаг положительно отразится одновременно на экономике России и на здоровье жителей страны.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #госдума #топилин #курение #минтруд #рабочая неделя
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