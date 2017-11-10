Стало известно, как могут сократить рабочую неделю для некурящих россиян

Москва, 10 ноября. Министру труда и социальной защиты России Максиму Топилину поступило предложение сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов.

С такой инициативой к министру обратился депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов. Он напомнил, что потери российской экономики из-за курения составляют 3% ВВП. По его мнению, необходимо разработать эффективный механизм по борьбе с этой вредной привычкой россиян.

«В данном случае можно позаимствовать опыт развития трудового законодательства стран Европы, идущих по пути предоставления больших социальных гарантий и уменьшения рабочего времени», — пояснил Власов.

Депутат предложил сократить рабочую неделю для некурящих до 35 часов. Он убежден, что этот шаг положительно отразится одновременно на экономике России и на здоровье жителей страны.