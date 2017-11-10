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Общество
Минтруда РФ назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
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    Минтруда РФ назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы

    9:47  10 Ноября 2017
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    Минтруда РФ назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы

    Москва, 10 ноября. Министерство труда РФ предоставило показатели уровня безработицы в регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Ингушетии (10,3%), самые низкие – в Севастополе (0,2%).

    Такие данные в ведомство были предоставлены Федеральной службой по труду и занятости. По состоянию на 1 октября 2017 года минимальный уровень безработицы также отмечен в Санкт-Петербурге, Москве, Крыму, Ленинградской, Липецкой и Нижегородской областях, а также в Ханты-Мансийском округе. Максимальные показатели зафиксированы в Ингушетии (10,3%), Чечне (9,2%) и Туве (3,3%).

    По состоянию на 25 октября 2017 года число граждан, состоящих на учете органов служб занятости, составил 708 620 человек, что почти на 100 тыс. меньше, чем в прошлом году, сообщили RT в ведомстве.

    По словам профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александра Щербакова, сейчас уровень безработицы в России составляет 5%. Примерно такие же показатели по данному критерию отмечаются в США, а в южной Европе уровень безработицы гораздо выше.

    Эксперты также сообщили RT, что показатели безработицы во многом напрямую зависят от уровня развития инфраструктуры и промышленных предприятий. Там, где заводы развиваются, появляются рабочие места. В противном случае у населения возникают проблемы с поиском работы. К примеру, в Ингушетии производств нет.

    Еще одной причиной высоких показателей по безработице может быть недостаточная квалификация граждан, проживающих в регионах, считают специалисты.  

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #минтруда #безработица #служба занятости
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