Москва, 10 ноября. Главной задачей НАТО на сегодня является противостояние с Россией, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко. По его словам, организация черпает вдохновение в схемах холодной войны.

В интервью российским журналистам Грушко рассказал, что во время переговоров обсуждалось создание двух новых штабов НАТО. В альянсе заявили, что это необходимо для координации переброски сил и средств на территории Европы, а также для обеспечения безопасности морских путей между ЕС и США.

«Сегодня очевидно, что, разрабатывая такие решения, видимо, натовцы черпали вдохновение в схемах холодной войны. Североатлантическое командование — это условное название, является слепком того командования, которое существовало до 2002 года», — сказал Грушко.

По его словам, члены НАТО обсуждали введение «военного Шенгена» для беспрепятственного пересечения военными границ внутри альянса и переброски военной техники. Постпред РФ добавил, что о последствиях таких мер говорить пока рано.