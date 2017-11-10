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Сотрудники МЧС выполнили большую часть работы на месте обрушения дома в Ижевске
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    Сотрудники МЧС выполнили большую часть работы на месте обрушения дома в Ижевске

    9:43  10 Ноября 2017
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    Сотрудники МЧС выполнили большую часть работы на месте обрушения дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. Спасатели МЧС РФ выполнили на месте обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске большую часть работы, заявил глава ведомства Владимир Пучков во время посещения пункта временного размещения в гостинице «Юбилейная».

    Пучков встретился с жильцами дома, один из подъездов которого полностью обрушился накануне.

    «Я проверил ход поисково-спасательной операции, — рассказал министр. — Большая часть работ выполнена».

    Сотрудники МЧС выполнили большую часть работы на месте обрушения дома в Ижевске

    Он отметил, что на данный момент продолжается работа по разбору завалов первого этажа, а также подвала. Глава МЧС подчеркнул, что спасатели работают с риском для собственного здоровья из-за нависающих плит. В ближайшее время будет сделано заключение о состоянии дома, добавил Пучков.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #пучков #ижевск #мчс рф #дом
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