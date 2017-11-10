Сотрудники МЧС выполнили большую часть работы на месте обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Спасатели МЧС РФ выполнили на месте обрушения подъезда жилого девятиэтажного дома в Ижевске большую часть работы, заявил глава ведомства Владимир Пучков во время посещения пункта временного размещения в гостинице «Юбилейная».

Пучков встретился с жильцами дома, один из подъездов которого полностью обрушился накануне.

«Я проверил ход поисково-спасательной операции, — рассказал министр. — Большая часть работ выполнена».

Он отметил, что на данный момент продолжается работа по разбору завалов первого этажа, а также подвала. Глава МЧС подчеркнул, что спасатели работают с риском для собственного здоровья из-за нависающих плит. В ближайшее время будет сделано заключение о состоянии дома, добавил Пучков.