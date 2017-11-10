ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Установлены личности пятерых из шести погибших при обрушении жилого дома в Ижевске. Федеральное агентство новостей публикует имена жертв трагедии.

Как стало известно, в результате обрушения подъезда погибли 69-летняя Любовь Б., 13-летний Кирилл К., 48-летний Ильдар Г., восьмилетняя Дарья К., 56-летний Герман К. и женщина, личность которой пока не установлена.

Напомним, подъезд девятиэтажного жилого дома на улице Удмуртской в Ижевске обрушился днем 9 ноября. Предварительной причиной трагедии в МЧС называют взрыв газа.