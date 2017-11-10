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Происшествия
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Общество
Два ребенка стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ижевске
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    Два ребенка стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ижевске

    9:43  10 Ноября 2017  /обновлено: 9:45  10 Ноября 2017
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    Два ребенка стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске погибли два ребенка — девочка восьми лет и мальчик тринадцатилетнего возраста. Общее количество жертв трагедии — шесть человек. 

    «Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей»,  — сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

    Отмечается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Один из детей находится на стационарном лечении, еще двух осмотрели врачи.

    Напомним, 9 ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске по адресу Удмуртская 261 были полностью разрушены восемь квартир.

    Предварительная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Работа по разбору завалов на месте обрушения продолжается.
     



     

     

     

     

    Автор: Федор Веснин
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    #обрушение #ижевск #дом
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