Два ребенка стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. При обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Ижевске погибли два ребенка — девочка восьми лет и мальчик тринадцатилетнего возраста. Общее количество жертв трагедии — шесть человек.

«Пострадали девять человек, из них шесть погибли, в том числе двое детей», — сообщил ФАН источник в экстренных службах региона.

Отмечается, что среди пострадавших есть несовершеннолетние. Один из детей находится на стационарном лечении, еще двух осмотрели врачи.

Напомним, 9 ноября при обрушении части жилого дома в Ижевске по адресу Удмуртская 261 были полностью разрушены восемь квартир.

Предварительная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Работа по разбору завалов на месте обрушения продолжается.







