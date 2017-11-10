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Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили больше тысячи объектов боевиков, США выступили за создание зон перемирия
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    Сирия сегодня: ВКС РФ за неделю уничтожили больше тысячи объектов боевиков, США выступили за создание зон перемирия

    10:13  10 Ноября 2017
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    ВКС РФ

    Сирия, 10 ноября. Власти Соединенных Штатов Америки выступили за создание новых зон перемирия на территории САР. За минувшую неделю ВСК РФ уничтожили больше тысячи объектов террористов. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Вашингтон за новые зоны перемирия

    Руководство Соединенных Штатов Америки уверено в том, что создание новых зон перемирия на территории Сирийской арабской республики является лучшим путем реализации Женевского процесса. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Науэрт.

    Хизер Науэрт о создании новых зон перемирия

    «Если мы получим новые зоны для прекращения огня, это приблизит нас к реализации Женевского процесса», — подчеркнула она во время брифинга.

    При этом Науэрт добавила, что в Вашингтоне считают «Женевский процесс правильным путем», который позволит выйти из сирийского кризиса.

    ВКС РФ уничтожают объекты террористов

    За минувшую неделю ударная авиация России уничтожила более тысячи объектов террористов в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Так, летчики ВКС РФ за неделю совершили более 440 боевых вылетов, что и позволило добиться таких отличных результатов. Уже по традиции, вылеты совершались как днем, так и ночью. Напомним, вооруженное противостояние в Сирийской арабской республике продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.

    ВКС РФ уничтожают террористов

    С 30 сентября 2015 года Российская Федерация по запросу сирийского президента Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов. При поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В марте 2016 года президент Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов.

    Успехи российских саперов

    Российские саперы за неделю провели проверку более 140 гектаров территории САР и обезвредили более 1,7 тысячи взрывных устройств. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

    Мин нет

    «Более 140 га проверено. Более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов обезврежено», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Более того, за минувшую неделю российские разведывательные дроны совершили более 100 вылетов и обнаружили 146 объектов радикальных исламистов, что также позволило навести на них ВКС РФ. Также за это время были подготовлены 20 военных инженеров для сирийской армии.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сирия #террористы #дамаск #москва #вкс рф #минобороны рф #боевики #саперы #вылеты #сву #уничтожили
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