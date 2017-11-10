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Путин и Си Цзиньпин сядут рядом с главой Вьетнама на гала-ужине саммита АТЭС
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    Путин и Си Цзиньпин сядут рядом с главой Вьетнама на гала-ужине саммита АТЭС

    10:00  10 Ноября 2017
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    Путин и Си Цзиньпин сядут рядом с главой Вьетнама на гала-ужине саммита АТЭС

    Дананг, 10 ноября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сядут рядом с президентом Вьетнама Чан Дай Куанг во время торжественного ужина на саммите АТЭС в Дананге, сообщили организаторы.

    Во время гала-ужина гостей саммита АТЭС познакомят с национальной кухней Вьетнама, а также с традиционной культурой страны. Источник в организационном комитете мероприятия добавил, что «ожидается, что во время приема будут выступать популярные местные исполнители, которые представят не только современное, но и традиционное искусство», передает ТАСС.

    Также, по некоторым данным, Путин и Си Цзиньпин сядут рядом с президентом Вьетнама, место которого будет центральным.

    «Другие лидеры будут рассажены согласно буквам латинского алфавита», — рассказали организаторы торжественного ужина на саммите АТЭС.

    Путин и Си Цзиньпин сядут рядом с главой Вьетнама на гала-ужине саммита АТЭС

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #си цзиньпин #вьетнам #атэс #ужин #чан дай куанг
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