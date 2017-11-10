Более 80 подозреваемых в связях с ИГ задержали в Стамбуле

Анкара, 10 ноября. В ходе рейда в Стамбуле было задержано более 80 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ1.

Большинство задержанных – иностранцы. Они готовились выехать в зоны вооруженного конфликта в Ираке и Сирии. Всего правоохранительные органы Стамбула проверили 14 адресов в разных районах города, сообщает РИА Новости.

Ранее в результате проведения аналогичной операции в Анкаре на тех же основаниях задержали более 100 человек. В турецкой столице проверка проходила по 250 адресам, ее проводили около 1,5 тысячи полицейских.

1 Организация запрещена на территории РФ.