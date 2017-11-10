Обсерватория NASA зафиксировала необычную плазменную бурю на Солнце

Москва, 10 ноября. Научные сотрудники обсерватории NASA зафиксировали редкую плазменную бурю на Солнце.

Ученым удалось разглядеть, что активная область на Солнце окружена темной нитью. Нить образовано облаком заряженных частиц, которые парят над поверхностью под действием магнитных сил. Обычно облака из таких частиц принимают неправильную форму.

По словам специалистов NASA, это довольно редкое явление. Нить, по их данным, образовалась в период с 29 по 31 октября, сообщает канал «Подмосковье 360». Ученые сообщают, что, возможно, их открытие не представляет научной ценности.

Напомним, ранее в NASA предположили, что пребывание в космосе может изменять генетический код человека.