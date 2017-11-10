Сирия: российские советники провели занятие с бойцами ВС под Дамаском

Дамаск, 10 ноября. Российские военные советники провели занятие по огневой подготовке совместно с бойцами армии Сирии на полигоне под Дамаском.

Военнослужащие, прибывшие на полигон, проходят курс молодого бойца. Они отрабатывают то, чему ранее их научили в рамках теоретической подготовки.

«Проведено занятие по огневой подготовке. Военнослужащие сирийской армии с заданием справились, все задачи выполнены», — приводит РИА Новости комментарий российского военного советника.

Он также отметил, что в рамках занятий отрабатывалась стрельба из минометов калибром 120 миллиметров, а также станковых и противотанковых гранатометов.

Военнослужащий сирийской армии Али Тара отметил, что подготовка проходит очень хорошо, а подход российских наставников оценил как «очень спокойный».

После прохождения подготовки в учебном центре бойцы в скором времени отбудут в зону военного конфликта — на юго-восток Сирии. Отмечается, что в течение последнего месяца бороться с террористами отправились более 600 выпускников учебного центра.