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Сирия: российские советники провели занятие с бойцами ВС под Дамаском
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    Сирия: российские советники провели занятие с бойцами ВС под Дамаском

    9:18  10 Ноября 2017  /обновлено: 9:18  10 Ноября 2017
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    Сирия: российские советники провели занятие с бойцами ВС под Дамаском

    Дамаск, 10 ноября. Российские военные советники провели занятие по огневой подготовке совместно с бойцами армии Сирии на полигоне под Дамаском.

    Военнослужащие, прибывшие на полигон, проходят курс молодого бойца. Они отрабатывают то, чему ранее их научили в рамках теоретической подготовки. 

    «Проведено занятие по огневой подготовке. Военнослужащие сирийской армии с заданием справились, все задачи выполнены», — приводит РИА Новости комментарий российского военного советника.

    Он также отметил, что в рамках занятий отрабатывалась стрельба из минометов калибром 120 миллиметров, а также станковых и противотанковых гранатометов. 

    Военнослужащий сирийской армии Али Тара отметил, что подготовка проходит очень хорошо, а подход российских наставников оценил как «очень спокойный».

    После прохождения подготовки в учебном центре бойцы в скором времени отбудут в зону военного конфликта  — на юго-восток Сирии. Отмечается, что в течение последнего месяца бороться с террористами отправились более 600 выпускников учебного центра.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сирия #учебный центр
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