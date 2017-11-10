Глава СПЧ предложил сажать в тюрьму на шесть лет за преступления против животных

Москва, 10 ноября. Председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что тяжкие преступления против животных должны караться как минимум шестью годами лишения свободы.

Как рассказал Федотов телеканалу «Мир», это касается преступлений, который сопряжены с отягчающими обстоятельствами, такими как садизм. По его словам, наказание несколькими годами тюрьмы переводит такие преступления в ранг тяжких.

Он также добавил, что в России следует ввести четкую градацию составов преступлений против животных. По мнению Федотова, в Уголовном кодексе должны появиться сразу несколько статей, касающихся этого вопроса.

Ранее Газета.ru писала, что депутаты «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы России законопроект об усилении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет тюрьмы.