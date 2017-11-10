Согласование встречи Путина и Трампа продолжается, ясности пока нет — Песков

Москва, 10 ноября. Согласование встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока продолжается.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, ясности по этому вопросу пока нет.

Как пишет РИА Новости, Песков рассказал о том, что работа в этом направлении ведется, но конкретных сроков не обозначил.

Ранее Газета.ru писала, что встреча двух лидеров на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Это связано из-за проблем с рабочим графиком президента США.