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Согласование встречи Путина и Трампа продолжается, ясности пока нет — Песков
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    Согласование встречи Путина и Трампа продолжается, ясности пока нет — Песков

    8:58  10 Ноября 2017  /обновлено: 9:10  10 Ноября 2017
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    Согласование встречи Путина и Трампа продолжается, ясности пока нет — Песков

    Москва, 10 ноября. Согласование встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока продолжается.

    Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, ясности по этому вопросу пока нет.

    Как пишет РИА Новости, Песков рассказал о том, что работа в этом направлении ведется, но конкретных сроков не обозначил.

    Ранее Газета.ru писала, что встреча двух лидеров на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится. Это связано из-за проблем с рабочим графиком президента США.

    Согласование встречи Путина и Трампа продолжается, ясности пока нет — Песков

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #трамп #песков
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