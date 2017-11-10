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Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    8:51  10 Ноября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 10 ноября. Киевские силовики в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ вели обстрелы позиций народной милиции с направлений Кряковка, Крымское, Светлодарское, Новотошковское, Калиново, Трехизбенка, Луганское и Ст. Айдар.

    Чаще всего – три раза обстрелы проводились по окрестностям Фрунзе, кроме того, огонь открывался по населенным пунктам Сокольники, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка и Раевка.

    Во время обстрелов территории Луганской народной республики киевские силовики использовали стрелковое оружие и зенитные уcтановки ЗУ-23, гранатометы 120 и 88 мм, а также гранатометы СПГ, АГС и РПГ.

    Автор: Константин Терехов
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    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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