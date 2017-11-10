Донбасс: ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск (ЛНР), 10 ноября. Киевские силовики в течение последних суток 11 раз открывали огонь по территории Луганской народной республики.

По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ вели обстрелы позиций народной милиции с направлений Кряковка, Крымское, Светлодарское, Новотошковское, Калиново, Трехизбенка, Луганское и Ст. Айдар.

Чаще всего – три раза обстрелы проводились по окрестностям Фрунзе, кроме того, огонь открывался по населенным пунктам Сокольники, Логвиново, Желобок, Калиново, Красный Лиман, Лозовое, Калиновка и Раевка.

Во время обстрелов территории Луганской народной республики киевские силовики использовали стрелковое оружие и зенитные уcтановки ЗУ-23, гранатометы 120 и 88 мм, а также гранатометы СПГ, АГС и РПГ.