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Общество
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Россия
Закон о страховании жилья от стихийных бедствий в России отложен на год
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    Закон о страховании жилья от стихийных бедствий в России отложен на год

    8:38  10 Ноября 2017
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    Закон о страховании жилья от стихийных бедствий в России отложен на год

    Москва, 10 ноября. Принятие федерального законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций отложено на год.

    Об этом сообщили «Известиям» в департаменте финансовой политики министерства финансов Российской Федерации, в недрах которого, собственно, и разрабатывался данный законопроект.

    Таки образом получается, что в случае серьезных наводнений, которых в нашей стране каждый год происходит не менее 40, компенсировать убытки придется, как и раньше, из федерального бюджета.

    Как напоминает издание, закон о страховании жилья от стихийных бедствий депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении в начале 2015 года, после чего он был серьезно отредактирован и долгое время дорабатывался в разных ведомствах. 

    Последние правки вносили в министерстве финансов, после чего документ вновь был передан в Государственную думу для рассмотрения. Ожидалось, что закон может быть принят уже в ходе осенней сессии, однако утверждение документа будет отложено.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #наводнение #страхование
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