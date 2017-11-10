Закон о страховании жилья от стихийных бедствий в России отложен на год

Москва, 10 ноября. Принятие федерального законопроекта о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций отложено на год.

Об этом сообщили «Известиям» в департаменте финансовой политики министерства финансов Российской Федерации, в недрах которого, собственно, и разрабатывался данный законопроект.

Таки образом получается, что в случае серьезных наводнений, которых в нашей стране каждый год происходит не менее 40, компенсировать убытки придется, как и раньше, из федерального бюджета.

Как напоминает издание, закон о страховании жилья от стихийных бедствий депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении в начале 2015 года, после чего он был серьезно отредактирован и долгое время дорабатывался в разных ведомствах.

Последние правки вносили в министерстве финансов, после чего документ вновь был передан в Государственную думу для рассмотрения. Ожидалось, что закон может быть принят уже в ходе осенней сессии, однако утверждение документа будет отложено.