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Почти 100 тыс. жителей Улан-Удэ остались без горячей воды из-за аварии на коллекторе
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    Почти 100 тыс. жителей Улан-Удэ остались без горячей воды из-за аварии на коллекторе

    8:33  10 Ноября 2017
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    Почти 100 тыс. жителей Улан-Удэ остались без горячей воды из-за аварии на коллекторе

    Красноярск, 10 ноября. Около 500 домов в Улан-Удэ были отключены от горячего водоснабжения из-за аварии на канализационном коллекторе. Без горячей воды остались около 100 тысяч жителей города, это почти четверть населения города.

    Авария произошла в четверг вечером. Помимо жилых домов, под отключение попали 810 неблагоустроенных объектов и 45 объектов социальной сферы, из которых 14 – детские сады, пишет РИА Новости.

    Как выяснилось позже, авария на коллекторе также повлекла за собой частичное отключение отопления. При этом ночью температура воздуха в Улан-Удэ опускается ниже нуля в среднем на 15 делений термометра. Власти региона обещают ликвидировать аварию в пятницу до 22 часов вечера (17 по мск).

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #авария #бурятия #горячая вода
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